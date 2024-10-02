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Уфа не вошла в топ-25 городов РФ по уровню зарплат

«РИА Рейтинг» обновило рейтинг городов России по уровню зарплат. В нем учитывалась покупательная способность жителей, то есть соотношение средней зарплаты по городу к стоимости фиксированного набора товаров и услуг.

Первое место в рейтинге среди исследованных городов третий год подряд занимает Новый Уренгой: в этом городе на среднюю чистую зарплату в 156,3 тыс. рублей можно приобрести 6,25 потребительского набора.

Следом идут Салехард (142,8 тыс. рублей – 5,71), Москва (160,3 тыс. рублей – 5,12), Южно-Сахалинск (133,1 тыс. рублей – 5,07) и Сургут (115,1 тыс. рублей – 4,88).

Уфа в рейтинге занимает только 28 строчку: при средней зарплате в 72,2 тыс. рублей жители города могут позволить себе 3,72 потребительского набора. С первого полугодия 2023 года средняя зарплата в Уфе при этом выросла на 19,2%.

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