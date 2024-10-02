В Башкортостане вводят обязательные регистрацию и чипирование домашних собак

Законопроектом вводится обязательная идентификация и регистрация собак. В случае одобрения всем владельцам собак придется чипировать своих животных.

В первые два года это можно будет сделать бесплатно, в дальнейшем жителям придется оплачивать процедуру самостоятельно.

На эти цели в 2025 году выделят из бюджета порядка 29 млн рублей, в 2026 – 28 млн рублей.

«Численность бездомных животных не сдержать, если не навести порядок в регистрации домашних животных. Идентификация животного означает ответственность владельца. Чипированную собаку так просто не выбросишь на улицу, а если животное потерялось, то его гораздо легче вернуть домой», – заявил спикер парламента Константин Толкачев.