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Новая индексация: в Башкортостане тарифы ЖКХ увеличатся на 11,9%

Только сейчас, с началом отопительного сезона жители республики в полной мере ощутят нагрузку на семейный бюджет после прошлой индексации тарифов ЖКХ, но уже анонсирована следующая.

Вчера, 30 сентября, правительство РФ вместе с бюджетным пакетом внесло в Госдуму прогноз социально-экономического развития на 2025-2027 годы.

В нем говорится, что с первого июля 2025 года индексация тарифов ЖКХ составит в среднем 11,9%.

Тарифы на газ увеличатся на 10,3%, на электричество – на 11,6%. Как ожидается, в 2026 и 2027 годах индексация будет вдвое ниже.

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