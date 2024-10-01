Новая индексация: в Башкортостане тарифы ЖКХ увеличатся на 11,9%

Вчера, 30 сентября, правительство РФ вместе с бюджетным пакетом внесло в Госдуму прогноз социально-экономического развития на 2025-2027 годы.

В нем говорится, что с первого июля 2025 года индексация тарифов ЖКХ составит в среднем 11,9%.

Тарифы на газ увеличатся на 10,3%, на электричество – на 11,6%. Как ожидается, в 2026 и 2027 годах индексация будет вдвое ниже.