В Башкортостане увеличат штрафы за курение в школах

Статья 6.24 КоАП РФ подразумевает наказание за курение на отдельных территориях. К ним относятся территории и помещения образовательных организаций.

Сегодня за это можно получить штраф от 0,5 до 1,5 тыс. рублей.

Парламент Башкортостана предлагает отнести территории и помещения школ и детсадов ко второй части этой статьи, которая запрещает курение на детских площадках.

Это позволит увеличить размер штрафа до 2-3 тыс. рублей, в том числе для школьников, достигших 16 лет.

Поправки призваны «сократить масштабы курения среди школьников».

Сегодня, первого октября, пресс-служба Госсобрания сообщила о том, что правительство РФ законопроект поддержало.