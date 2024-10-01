В Уфе отопление начнут включать на этой неделе

На совещании, комментируя доклад, мэр Ратмир Мавлиев подчеркнул, что в социальные учреждения тепло должно быть подано уже в субботу, пятого октября.

Обычно отопительный сезон начинается, если среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней подряд держится ниже +8°. В Уфе на этой неделе температура начнет опускаться ниже 0° по ночам.

Ранее глава МинЖКХ Ирина Голованова рекомендовала всем муниципалитетам начать подачу тепла с первого октября в социальные объекты, с седьмого – в жилые дома.

При этом после запуска процесса батареи в помещении потеплеют не сразу, а только через несколько дней.