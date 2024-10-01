18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Уфе отопление начнут включать на этой неделе

Сегодня, первого октября, на совещании в администрации Уфы обсудили готовность города к началу отопительного сезона.

На совещании, комментируя доклад, мэр Ратмир Мавлиев подчеркнул, что в социальные учреждения тепло должно быть подано уже в субботу, пятого октября.

Обычно отопительный сезон начинается, если среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней подряд держится ниже +8°. В Уфе на этой неделе температура начнет опускаться ниже 0° по ночам.

Ранее глава МинЖКХ Ирина Голованова рекомендовала всем муниципалитетам начать подачу тепла с первого октября в социальные объекты, с седьмого – в жилые дома.

При этом после запуска процесса батареи в помещении потеплеют не сразу, а только через несколько дней.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: