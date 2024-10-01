В Башкортостане станет больше официальных пляжей

Об этом сегодня, первого октября, в соцсетях сообщил исполняющий обязанности премьер-министра правительства республики Андрей Назаров.

По словам главы правительства, в этом купальном сезоне на водоемах Башкортостана погибло в два раза меньше людей, чем в прошлые годы. И почти в два раза больше успели спасти.

Он обсудил с главами министерств комплекс решений по профилактическим мероприятиям на следующий год и поручил муниципалитетам обеспечить открытие в 2025 году дополнительных пляжей и мест отдыха.

Открытие большого количества официальных пляжей преследует две цели:

– создание комфорта – чтобы каждый человек мог купаться летом максимально близко от дома;

– сохранение жизни людей. Только наращивая число оборудованных пляжей и оснащая мобильными спасательными постами несанкционированные места для купания, можно минимизировать несчастные случаи на воде и обеспечить безопасный отдых.