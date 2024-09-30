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Когда включат отопление в Уфе?

Сегодня, 30 сентября, на совещании правительства Башкортостана обсудили подачу тепла в жилые дома и учреждения республики.

Глава МинЖКХ Ирина Голованова сообщила о том, что на сегодняшний день отопительный сезон начался в уже 44 муниципалитетах. По состоянию на 26 сентября таковых было 26.

В 19 муниципалитетах, в том числе в Уфе, Нефтекамске, Стерлитамаке и Салавате, решение о подаче тепла еще не приняли.

Обычно отопительный сезон начинается, если среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней подряд держится ниже +8°.

Так как сейчас резкие перепады температуры за окном, Голованова рекомендует всем муниципалитетам начать подачу тепла с первого октября в социальные объекты, с седьмого – в жилые дома.

При этом после запуска процесса батареи в помещении потеплеют не сразу, а только через несколько дней.

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