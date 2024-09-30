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У Уфы нет денег на ремонт улицы Производственной

Об этом представитель администрации города сообщил, отвечая на вопрос одной из жительниц в соцсети.

Производственная – небольшая улица в Калининском районе, жительница пожаловалась на плохое состояние проезжей части.

«Работы по капитальному ремонту улицы Производственной не представляются возможными.

В связи с большим объемом работ по строительству и ремонту объектов столицы, все имеющиеся лимиты распределены, свободных средств на ремонт вышеуказанного участка нет», – ответили в мэрии.

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