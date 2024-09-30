В Уфе отключат воду в четырех районах

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 30 сентября по шестое октября 2024 года.
30 сентября
Калининский район, холодная вода, до 20.00:
Плеханова – 9, 9/1, 11, 11/1, 13.
Адмирала Ушакова – 62.
1-2 октября
Кировский район, холодная и горячая вода, с 10.00 первого октября до 9.00 второго октября:
Ангарская – 7, 9, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 16а, 18, 18а, 22а.
Дуванская – 65.
Иртышская – 13а, 19а, 19а, 23а.
Костромская – 10.
Софьи Перовской – 13/2, 13/3, 13/4, 13/5.
Рабкоров – 6г, 8/2.
2-3 октября
Октябрьский район, холодная вода, с 10.30 второго октября до 8.30 третьего октября:
Вишерская – 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12а, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 38б.
Комсомольская – 37, 74б, 78, 79, 80, 80б, 80в, 82, 82а, 94/1, 94/1а, 96/1, 96/2, 100/2, 100, 101/1, 100/1а, 106/1.
Проспект Октября – 42/2.
Тихорецкая – 18, 20.
Октябрьский район, холодная вода, с 11.00 второго октября до 7.00 третьего октября:
Маршала Жукова – 10.
Баязита Бикбая – 20/1, 30/1, 32а.
3-4 октября
Демский район, холодная вода, с 12.00 третьего октября до 11.00 четвертого октября:
Чебоксарская – 17, 17/2, 17/2, 19, 21, 21/1, 23, 23/1, 25/1, 62, 65/2, 66, 70, 72/1.
Центральная – 43, 49, 49/1, 49к2, 51, 53, 53/1, 53/2, 53/3, 72, 72а, 72в, 72г, 74, 76, 80.
Армянская – 2а, 2б.
Крайняя – 2, 14, 51.
СНТ «Вишенка» – участки 76, 78.
СНО «Дорожник» – участки 121, 122, 124, 125, 127, 128, 131, 133, 142, 151, 196, 197, 201, 215.
СНТ «Садовод» – участки 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 29, 32, 33, 34, 35, 41.
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