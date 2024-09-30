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В Уфе отключат воду в четырех районах

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 30 сентября по шестое октября 2024 года.

30 сентября

Калининский район, холодная вода, до 20.00:

Плеханова – 9, 9/1, 11, 11/1, 13.

Адмирала Ушакова – 62.

1-2 октября

Кировский район, холодная и горячая вода, с 10.00 первого октября до 9.00 второго октября:

Ангарская – 7, 9, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 16а, 18, 18а, 22а.

Дуванская – 65.

Иртышская – 13а, 19а, 19а, 23а.

Костромская – 10.

Софьи Перовской – 13/2, 13/3, 13/4, 13/5.

Рабкоров – 6г, 8/2.

2-3 октября

Октябрьский район, холодная вода, с 10.30 второго октября до 8.30 третьего октября:

Вишерская – 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12а, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 38б.

Комсомольская – 37, 74б, 78, 79, 80, 80б, 80в, 82, 82а, 94/1, 94/1а, 96/1, 96/2, 100/2, 100, 101/1, 100/1а, 106/1.

Проспект Октября – 42/2.

Тихорецкая – 18, 20.

Октябрьский район, холодная вода, с 11.00 второго октября до 7.00 третьего октября:

Маршала Жукова – 10.

Баязита Бикбая – 20/1, 30/1, 32а.

3-4 октября

Демский район, холодная вода, с 12.00 третьего октября до 11.00 четвертого октября:

Чебоксарская – 17, 17/2, 17/2, 19, 21, 21/1, 23, 23/1, 25/1, 62, 65/2, 66, 70, 72/1.

Центральная – 43, 49, 49/1, 49к2, 51, 53, 53/1, 53/2, 53/3, 72, 72а, 72в, 72г, 74, 76, 80.

Армянская – 2а, 2б.

Крайняя – 2, 14, 51.

СНТ «Вишенка» – участки 76, 78.

СНО «Дорожник» – участки 121, 122, 124, 125, 127, 128, 131, 133, 142, 151, 196, 197, 201, 215.

СНТ «Садовод» – участки  2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 29, 32, 33, 34, 35, 41.

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