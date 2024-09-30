В Уфе за выходные задержали 27 нетрезвых водителей

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 64 ДТП, в четырех из них погибли двое человек, пострадали восемь, в том числе два ребенка.

Пресечено 612 нарушение ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры, а также водители, не соблюдавшие разметку, перевозившие детей с нарушением правил и не уступавшие дорогу пешеходам. Кроме того, оштрафовали 50 пешеходов-нарушителей.

Задержали 27 водителей в состоянии опьянения, а также семерых управлявших транспортом без водительских прав.