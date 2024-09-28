В городах Башкортостана за день высадили 4 тыс. деревьев

Сегодня, 28 сентября, в республике прошла акция «Зеленая Башкирия». В городах и районах по всему Башкортостану появилась 51 новая тематическая аллея.
Фото опубликовал Ратмир Мавлиев
О результатах акции в соцсетях рассказал глава Башкортостана Радий Хабиров.
В частности, в Уфе появились новые аллеи и скверы: «Аллея Детства» в Демском районе, «Аллея гортензий» в Советском, «Аллея Просвещения» в Кировском и другие.
Всего по региону высадили четыре тыс. деревьев-крупномеров и 15 637 саженцев и кустов. В акции участвовали 36 тыс. человек.
«Зеленая Башкирия» проходит ежегодно, с 2019 года посадили уже 170 тысяч крупномеров, более 1,5 млн саженцев и кустов, сформировали более 800 новых тематических аллей.
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