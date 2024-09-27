В Уфе 27-28 сентября пройдут массовые проверки водителей

Традиционные рейды пройдут сегодня и завтра и будут направлены на «предупреждение нарушений правил дорожного движения, нацеленных на пресечение управления автотранспортом в состоянии опьянения и перевозку детей-пассажиров с нарушением требований законодательства».

Места расстановки усиленных патрулей не уточняются. Ранее на этой неделе в Уфе прошли массовые проверки пассажирского транспорта.

За последние сутки в Уфе сотрудниками Госавтоинспекции зарегистрировано 37 ДТП, в четырех из них пострадали шесть человек, в том числе ребенок. Задержано девять водителей в нетрезвом состоянии и трое севших за руль без прав.