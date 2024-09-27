В мэрии Уфы прокомментировали снос детской площадки и «Аллеи возвращения домой»

Дело в том, что этот участок в аренде у одной из компаний до 2031 года, так что право на строительство она имеет.

Когда об этом написали СМИ, в мэрии заявили, что разрешения на демонтаж аллеи застройщику не давали. Тем не менее брусчатка уже частично разобрана, молодые деревья спилены или выкопаны.

Глава администрации Октябрьского района Сергей Плотников провел встречу с местным жителями, на которой объяснил, что детскую площадку перенесут на новое место, аллею сохранят, а брусчатку после окончания работ застройщик восстановит за свой счет.