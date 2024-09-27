«В полночь все заслуги обнуляются»: Ратмир Мавлиев прокомментировал на свою позицию в рейтинге мэров

Вернулся из Курска и Белгорода, куда по поручению главы региона доставили большой гуманитарный конвой. Получил сообщение с итогами национального рейтинга мэров.

На самом деле, у нас сейчас достаточно задач: отопительный сезон, завершение благоустроительного сезона, подготовка к зиме, посадка деревьев. Работы много, поэтому почитал статью и пошел работать дальше.

Тем более, как говорит Радий Фаритович, в полночь все заслуги обнуляются. Двигаемся дальше, а оценку моей работе дадут уфимцы», – написал мэр в соцсетях.