«В полночь все заслуги обнуляются»: Ратмир Мавлиев прокомментировал на свою позицию в рейтинге мэров

Ранее стало известно, что из 88 глав муниципалитетов Ратмир Мавлиев в федеральном рейтинге мэров занял пятую строчку.
Фото: соцсети Ратмира Мавлиева
Вернулся из Курска и Белгорода, куда по поручению главы региона доставили большой гуманитарный конвой. Получил сообщение с итогами национального рейтинга мэров.
На самом деле, у нас сейчас достаточно задач: отопительный сезон, завершение благоустроительного сезона, подготовка к зиме, посадка деревьев. Работы много, поэтому почитал статью и пошел работать дальше.
Тем более, как говорит Радий Фаритович, в полночь все заслуги обнуляются. Двигаемся дальше, а оценку моей работе дадут уфимцы», – написал мэр в соцсетях.
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