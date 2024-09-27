18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

«В полночь все заслуги обнуляются»: Ратмир Мавлиев прокомментировал на свою позицию в рейтинге мэров

Ранее стало известно, что из 88 глав муниципалитетов Ратмир Мавлиев в федеральном рейтинге мэров занял пятую строчку.

Фото: соцсети Ратмира Мавлиева

Фото: соцсети Ратмира Мавлиева

Вернулся из Курска и Белгорода, куда по поручению главы региона доставили большой гуманитарный конвой. Получил сообщение с итогами национального рейтинга мэров.

На самом деле, у нас сейчас достаточно задач: отопительный сезон, завершение благоустроительного сезона, подготовка к зиме, посадка деревьев. Работы много, поэтому почитал статью и пошел работать дальше.

Тем более, как говорит Радий Фаритович, в полночь все заслуги обнуляются. Двигаемся дальше, а оценку моей работе дадут уфимцы», – написал мэр в соцсетях.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: