В Башкортостане продолжается падение цен на овощи

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали творог (1,49%), вермишель (1,42%), яйца (1,39%) и сметана (1,37%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Продолжается падение цен на овощи: подешевели морковь (9,71%), картофель (8,12%), капуста (6,6%), свекла (6,1%), огурцы (2,65%), лук (2,2%), помидоры (1,3%).

Также снизились цены на сахар (2,23%), детские фруктовые консервы (1,32%) и пшено (0,93%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.