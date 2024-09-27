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В Башкортостане продолжается падение цен на овощи

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные мониторинга цен на некоторые виды товаров в период с 16 по 23 сентября 2024 года.

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали творог (1,49%), вермишель (1,42%), яйца (1,39%) и сметана (1,37%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Продолжается падение цен на овощи: подешевели морковь (9,71%), картофель (8,12%), капуста (6,6%), свекла (6,1%), огурцы (2,65%), лук (2,2%), помидоры (1,3%).

Также снизились цены на сахар (2,23%), детские фруктовые консервы (1,32%) и пшено (0,93%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.

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