Из Уфы возобновятся прямые рейсы на курорты Таиланда

С 11 ноября полетную программу из аэропорта «Уфа» на Пхукет откроет авиакомпания Azur Air.

На данном направлении будут задействованы самолеты Boeing 767-300 вместимостью 336 пассажиров.

Время в пути составит 8 часов 30 минут.

Этот же перевозчик планирует с 14 ноября выполнять чартерные рейсы на курорт Паттайя (аэропорт Утопао).

С 17 января 2025 года авиакомпания Red Wings планирует выполнение чартерных рейсов по маршруту Уфа – Пхукет – Уфа на Boeing 777-200 вместимостью 412 кресел.