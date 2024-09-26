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Из Уфы возобновятся прямые рейсы на курорты Таиланда

Первые самолеты вылетят из Уфы в пик туристического сезона для Таиланда.

Фото: Минтранс Башкортостана

Фото: Минтранс Башкортостана

С 11 ноября полетную программу из аэропорта «Уфа» на Пхукет откроет авиакомпания Azur Air.

На данном направлении будут задействованы самолеты Boeing 767-300 вместимостью 336 пассажиров.

Время в пути составит 8 часов 30 минут.

Этот же  перевозчик планирует с 14 ноября выполнять чартерные рейсы на курорт Паттайя (аэропорт Утопао).

С 17 января 2025 года авиакомпания Red Wings планирует выполнение чартерных рейсов по маршруту Уфа – Пхукет – Уфа на Boeing 777-200 вместимостью 412 кресел.

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