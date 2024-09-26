В Уфе участились жалобы на самокатчиков

Как сообщает пресс-служба Госсобрания, больше всего обращений по поводу средств индивидуальной мобильности (СИМ) поступает от жителей Уфы и Стерлитамака.

В Уфе услуги проката СИМ оказывают две компании, общий парк техники – 3,4 тыс. единиц. В Стерлитамаке работают три оператора, сдающих в аренду 620 единиц СИМ.

Чаще всего жители жалуются на неосторожное вождение самокатчиков, беспорядочную парковку и различные нарушения правил.

«Систему надо донастроить, чтобы каждое лето не задаваться одними и теми же вопросами. В ближайшее время проведем круглый стол с участием профильных ведомств, ГИБДД, органов местного самоуправления, компаний проката электросамокатов. Послушаем и мнения самих пользователей», – рассказал спикер парламента Константин Толкачев.