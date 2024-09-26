В Башкортостане за неделю резко подорожал бензин

По состоянию на 23 сентября 2024 года цены в Башкортостане составляли:

– бензин в среднем – 55,95 рубля за литр (+0,18 рубля за неделю);

– АИ-92 – 52,21 рубля за литр (+0,07 рубля);

– АИ-95 – 56,34 рубля за литр (+0,08 рубля);

– АИ-98 и выше – 77,53 рубля за литр (+1,21 рубля);

– дизельное топливо – 64,27 рубля за литр (+0,01 рубля).

Средняя цена на бензин в Башкортостане остается ниже средней по ПФО (56,75 рубля за литр) и по России (58,62 рубля за литр).