Жителей аварийных домов Уфы начнут расселять в первую очередь

В новую программу вошли дома, признанные аварийными с первого января 2017 года по первое января 2022 года.

Всего до 2030 года власти республики планируют расселить 565 аварийных многоквартирных домов в 38 муниципалитетах. Объем большой: это 14,7 тыс. человек и 227 тыс. квадратных метров.

Сегодня, 26 сентября, Радий Хабиров рассказал о том, что программу разделили на этапы, начнут с Уфы и Бирска.

Сейчас правительство ищет дополнительные варианты расселения, помимо нацпроекта: в том числе рекомендует муниципалитетам включать аварийное жилье в договоры о комплексном развитии территорий с застройщиками.