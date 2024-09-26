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Жителей аварийных домов Уфы начнут расселять в первую очередь

В Башкортостане завершилась программа расселения домов, признанных аварийными до первого января 2017 года. Сейчас действует другая федеральная программа, и республика в ней участвует.

Фото опубликовал Радий Хабиров

Фото опубликовал Радий Хабиров

В новую программу вошли дома, признанные аварийными с первого января 2017 года по первое января 2022 года.

Всего до 2030 года власти республики планируют расселить 565 аварийных многоквартирных домов в 38 муниципалитетах. Объем большой: это 14,7 тыс. человек и 227 тыс. квадратных метров.

Сегодня, 26 сентября, Радий Хабиров рассказал о том, что программу разделили на этапы, начнут с Уфы и Бирска.

Сейчас правительство ищет дополнительные варианты расселения, помимо нацпроекта: в том числе рекомендует муниципалитетам включать аварийное жилье в договоры о комплексном развитии территорий с застройщиками.

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