18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Музейный комплекс «Шульган-Таш» поборется за звание лучшей площадки для мероприятий

«Шульган-Таш» – уникальная для России площадка: это крупнейший в стране музей наскального искусства, предлагающий особый опыт взаимодействия с экспонатами.

Фото: Администрация главы Башкортостана

Фото: Администрация главы Башкортостана

Сейчас «Шульган-Таш» претендует на звание лучшей площадки для мероприятий в категории объекты культуры на MICE Award-2024.

Победителей выбирают путем голосования, оставить голос до 30 ноября можно тут.

Ранее музейный комплекс «Шульган-Таш» победил в номинации «Лучшая музейная экскурсия» на всероссийском конкурсе «Маршрут года-2022», завоевал Гран-при Международной премии Russian Event Awards-2023 в номинации «Лучший музейно-выставочный комплекс для проведения туристического события».

Этнофестиваль «Шульган-fest», проводимый на территории музея-заповедника, забрал бронзу в номинации «Лучшее этнокультурное событие».

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: