Музейный комплекс «Шульган-Таш» поборется за звание лучшей площадки для мероприятий

Сейчас «Шульган-Таш» претендует на звание лучшей площадки для мероприятий в категории объекты культуры на MICE Award-2024.

Победителей выбирают путем голосования, оставить голос до 30 ноября можно тут.

Ранее музейный комплекс «Шульган-Таш» победил в номинации «Лучшая музейная экскурсия» на всероссийском конкурсе «Маршрут года-2022», завоевал Гран-при Международной премии Russian Event Awards-2023 в номинации «Лучший музейно-выставочный комплекс для проведения туристического события».

Этнофестиваль «Шульган-fest», проводимый на территории музея-заповедника, забрал бронзу в номинации «Лучшее этнокультурное событие».