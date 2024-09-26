18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Башкортостане уже начали включать отопление

Пока в Уфе продолжается бабье лето, во многих других районах республики уже наступили лютые заморозки и пришло время включать отопление.

Об этом сегодня, 26 сентября, рассказала глава МинЖКХ Ирина Голованова.

«На сегодняшний день 26 муниципалитетов такое решение приняли. Почти в тысяче МКД и более чем в 700 социальных объектов тепло стало поступать.

В регионе проведены все необходимые подготовительные мероприятия, но нельзя исключать возникновения точечных проблем, к примеру, задержки могут происходить по причине образования воздушных пробок.

Запуск отопления – это сложный технологически связанный процесс. В целях обеспечения плавного и безаварийного вхождения в отопительный сезон процесс подключения потребителей к централизованным системам теплоснабжения происходит постепенно от одного до нескольких дней», – написала министр.

Обычно отопительный сезон начинается, если среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней подряд держится ниже +8°.

Министр подчеркнула также, что если в вашем муниципалитете уже включили отопление, но батареи по какой-то причине остаются холодными, обращаться нужно в свою управляющую компанию.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: