В Башкортостане уже начали включать отопление

Об этом сегодня, 26 сентября, рассказала глава МинЖКХ Ирина Голованова.

«На сегодняшний день 26 муниципалитетов такое решение приняли. Почти в тысяче МКД и более чем в 700 социальных объектов тепло стало поступать.

В регионе проведены все необходимые подготовительные мероприятия, но нельзя исключать возникновения точечных проблем, к примеру, задержки могут происходить по причине образования воздушных пробок.

Запуск отопления – это сложный технологически связанный процесс. В целях обеспечения плавного и безаварийного вхождения в отопительный сезон процесс подключения потребителей к централизованным системам теплоснабжения происходит постепенно от одного до нескольких дней», – написала министр.

Обычно отопительный сезон начинается, если среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней подряд держится ниже +8°.

Министр подчеркнула также, что если в вашем муниципалитете уже включили отопление, но батареи по какой-то причине остаются холодными, обращаться нужно в свою управляющую компанию.