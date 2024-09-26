Мэр Уфы Ратмир Мавлиев прибыл в Белгород

«Доставили гуманитарный конвой. В составе также теплые вещи, одежда, обувь, вода, продукты, средства гигиены. Все самое необходимое», – подписал Мавлиев это фото в соцсетях.

Ранее в ходе этой поездки он заехал в Курск, где подписал с главой города протокол о намерениях сотрудничества между городами.

В Белгороде Мавлиев подписал намерение о сотрудничестве.

«Между Уфой и Белгородом давно сложились дружественные и деловые взаимоотношения. Сегодня нам есть что перенять друг у друга. Будем и дальше работать сообща», – добавил он.