23% опрошенных россиян назвали Башкортостан главным местом для гастропутешествия

89% опрошенных хотели бы совершить поездку по России с целью гастрономического туризма в будущем.

Когда им предложили выбрать несколько регионов, которые хотелось бы посетить с этой целью, чаще всего упоминали: Байкал (67%), Татарстан (48%) и Камчатку (47%).

Башкортостан назвали 23% опрошенных – наравне с Калининградской областью.

95% опрошенных хотели бы вернуться, чтобы попробовать блюда местной кухни еще раз.

Кстати, каждый пятый респондент заявил, что привлекательность направления повышает наличие в нем гида – в Уфе такой гид выпустила недавно редакция «Уфа.Собака.ru» в бумажном виде, а также в диджитал-формате: сайт ufa.gorod.guide и мобильное приложение. С его помощью вы сможете спланировать всю поездку – в том числе и гастротур по лучшим заведениям Уфы.