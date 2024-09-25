В Башкортостане закроется большинство маленьких баров и точек продажи разливного алкоголя

Сегодня, 25 сентября, пресс-служба Госсобрания Башкортостана сообщила о том, что вносятся поправки в республиканский закон, регулирующий порядок розничной продажи алкоголя.

«Вводится запрет на ночную торговлю алкоголем в формате так называемых "наливаек". Возле них часто собираются нетрезвые компании. Согласно новому закону в жилой зоне спиртное по ночам смогут продавать только рестораны. У баров, кафе и буфетов такой возможности больше не будет.

Единственное исключение сделано для Нового года. В ночь с 31 декабря на первое января они смогут продавать спиртное не до 23.00, а до трех часов ночи. Принятие закона будет способствовать поддержанию общественного порядка», – цитирует пресс-служба спикера парламента Константина Толкачева.

При этом Толкачев подчеркнул, что действовать поправки начнут только с первого марта 2025 года.

Так как маленькие бары в большинстве находятся именно в жилой зоне, в ближайшее время вслед за «наливайками» закроются и они.