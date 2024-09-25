В Башкортостане закроется большинство маленьких баров и точек продажи разливного алкоголя

В регионе продолжается борьба с так называемыми «наливайками». Это фактически розничные магазины, маскирующиеся под бары, что позволяет им обходить ограничения, продавая алкоголь после 23.00 и в те дни, когда это запрещено.
Сегодня, 25 сентября, пресс-служба Госсобрания Башкортостана сообщила о том, что вносятся поправки в республиканский закон, регулирующий порядок розничной продажи алкоголя.
«Вводится запрет на ночную торговлю алкоголем в формате так называемых "наливаек". Возле них часто собираются нетрезвые компании. Согласно новому закону в жилой зоне спиртное по ночам смогут продавать только рестораны. У баров, кафе и буфетов такой возможности больше не будет.
Единственное исключение сделано для Нового года. В ночь с 31 декабря на первое января они смогут продавать спиртное не до 23.00, а до трех часов ночи. Принятие закона будет способствовать поддержанию общественного порядка», – цитирует пресс-служба спикера парламента Константина Толкачева.
При этом Толкачев подчеркнул, что действовать поправки начнут только с первого марта 2025 года.
Так как маленькие бары в большинстве находятся именно в жилой зоне, в ближайшее время вслед за «наливайками» закроются и они.
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