В Башкортостане облегчат получение новой льготы для многодетных семей

Одна из новых мер поддержки, принятых в Башкортостане в этом году: проезд на городском общественном транспорте для всех школьников из многодетных семей (три и более детей), вне зависимости от уровня доходов, стал бесплатным.
Первоначально для оформления этой льготы требовался целый пакет документов: копии свидетельств о рождении детей, паспортов, удостоверения многодетной семьи и так далее.
Сегодня, 25 сентября, исполняющий обязанности премьер-министра правительства Башкортостана Андрей Назаров сообщил о том, что принято решение максимально облегчить механизм предоставления этой меры поддержки.
«Он будет единый, для того, чтобы родителям не нужно было собирать кипу справок, а процедура была максимально быстрой.
Необходимо заявление одного из родителей, которое можно направить тремя способами – через МФЦ, Госуслуги или местные отделения соцзащиты. Детям нужна будет транспортная карта», – рассказал Назаров.
К этой системе на сегодняшний день подключено уже более восьми тыс. школьников, в среднем семьи смогут сэкономить на 44 поездках в месяц за одного учащегося.
Комментарии (0)