В Башкортостане облегчат получение новой льготы для многодетных семей

Первоначально для оформления этой льготы требовался целый пакет документов: копии свидетельств о рождении детей, паспортов, удостоверения многодетной семьи и так далее.

Сегодня, 25 сентября, исполняющий обязанности премьер-министра правительства Башкортостана Андрей Назаров сообщил о том, что принято решение максимально облегчить механизм предоставления этой меры поддержки.

«Он будет единый, для того, чтобы родителям не нужно было собирать кипу справок, а процедура была максимально быстрой.

Необходимо заявление одного из родителей, которое можно направить тремя способами – через МФЦ, Госуслуги или местные отделения соцзащиты. Детям нужна будет транспортная карта», – рассказал Назаров.

К этой системе на сегодняшний день подключено уже более восьми тыс. школьников, в среднем семьи смогут сэкономить на 44 поездках в месяц за одного учащегося.