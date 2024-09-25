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В Башкортостане завершается программа ремонта подъездов на 2024 год

Всего за пять лет, начиная с 2019 года, в Башкортостане привели в порядок 8171 подъезд. В перечень работ входят покраска стен, обновление входных групп, плитка на первом этаже, новая тамбурная дверь, пластиковые окна, почтовые ящики, энергосберегающие светильники.

Фото опубликовал Радий Хабиров

Фото опубликовал Радий Хабиров

Глава Башкортостана Радий Хабиров сегодня, 25 сентября, сообщил о том, что на этот год план по ремонту уже почти выполнен: 115 подъездов в 38 домах уже сдали жителям. Остались четыре в одном доме Уфы, их тоже скоро закончат.

«Не перестаю повторять – надо, чтобы утром можно было выйти в чистые, красивые подъезды, дети играли в обновленных, безопасных "башкирских двориках", чтобы семьи гуляли в благоустроенных парках.

Наша цель – сделать жизнь людей в Башкортостане максимально комфортной. Эту работу не прекращаем», – написал глава региона.

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