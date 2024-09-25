В Башкортостане завершается программа ремонта подъездов на 2024 год

Глава Башкортостана Радий Хабиров сегодня, 25 сентября, сообщил о том, что на этот год план по ремонту уже почти выполнен: 115 подъездов в 38 домах уже сдали жителям. Остались четыре в одном доме Уфы, их тоже скоро закончат.

«Не перестаю повторять – надо, чтобы утром можно было выйти в чистые, красивые подъезды, дети играли в обновленных, безопасных "башкирских двориках", чтобы семьи гуляли в благоустроенных парках.

Наша цель – сделать жизнь людей в Башкортостане максимально комфортной. Эту работу не прекращаем», – написал глава региона.