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Башкортостан вернулся в топ-3 регионов с наибольшим количеством ДТП по вине водителей мопедов

Аналитическое агентство «Промрейтинг» подвело итоги лета 2024 года в части количества аварий с участием двухколесного транспорта. Антирейтинги составлялись на основе данных ГИБДД.

Рассматривались ДТП с пострадавшими велосипедистами, а также произошедшие по вине мотоциклистов и водителей мопедов. В первые два топа Башкортостан не вошел, оба возглавила Москва.

Зато регион, как всегда, отличился в антирейтинге ДТП, произошедших по вине водителей мопедов (и приравненных к ним транспортных средств), заняв третью строчку (48 аварий) после Нижегородской области (74) и Краснодарского края (103).

По итогам первого полугодия 2024 года Башкортостан в этом антирейтинге занимал четвертую строчку, летом прошлого года также числился третьим.

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