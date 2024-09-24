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УФАС Башкортостана нашло нарушения в закупках на 188 млн рублей

Управление Федеральной антимонопольной службы по республике Башкортостан рассмотрело сразу несколько жалоб ООО «КСТ» на аукционы Отделения Фонда пенсионного и социального страхования.

Фонд провел 14 одинаковых аукционов на поставку технических средств реабилитации. Общая стоимость контрактов – более 188 млн рублей.

По итогам проверки УФАС пришло к выводу, что заказчик во всех 14 аукционах установил излишние параметры необходимых медизделий, что могло привести к ограничению количества участников аукционов.

Кроме этого, в семи аукционах заказчик не установил ограничение на допуск иностранных товаров, как этого требует закон.

УФАС признало Социальный фонд нарушившим закон о контрактной системе и выдало предписание внести изменения в документации по всем аукционам. Также будет возбуждено административное дело.

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