УФАС Башкортостана нашло нарушения в закупках на 188 млн рублей

Фонд провел 14 одинаковых аукционов на поставку технических средств реабилитации. Общая стоимость контрактов – более 188 млн рублей.

По итогам проверки УФАС пришло к выводу, что заказчик во всех 14 аукционах установил излишние параметры необходимых медизделий, что могло привести к ограничению количества участников аукционов.

Кроме этого, в семи аукционах заказчик не установил ограничение на допуск иностранных товаров, как этого требует закон.

УФАС признало Социальный фонд нарушившим закон о контрактной системе и выдало предписание внести изменения в документации по всем аукционам. Также будет возбуждено административное дело.