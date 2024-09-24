Зима близко: как будут платить за отопление жители домов без счетчиков в Башкортостане?

С 2019-2020 годов республика перешла на новый способ оплаты отопления: если раньше платили круглый год, то теперь действует так называемая схема «1/8»: суммы начисляют не больше восьми месяцев в году.

Жители домов с приборами учета тепла платят по факту, у остальных же постоянно возникает вопрос: с какого месяца считать начало отопительного периода, ведь тепло могут дать и в конце сентября, например, и в начале октября?

Поэтому в 2024 году было принято постановление, согласно которому период начисления платы за отопление для домов, не имеющих счетчиков, зафиксирован: с сентября по апрель, вне зависимости от того, когда начнется и завершится фактический отопительный период.