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Зима близко: как будут платить за отопление жители домов без счетчиков в Башкортостане?

Воздух на улице становится все холоднее, и скоро уже придет время включать отопление. В МУП УИС объяснили новые правила оплаты услуги в жилых домах без общедомовых приборов учета.

С 2019-2020 годов республика перешла на новый способ оплаты отопления: если раньше платили круглый год, то теперь действует так называемая схема «1/8»: суммы начисляют не больше восьми месяцев в году.

Жители домов с приборами учета тепла платят по факту, у остальных же постоянно возникает вопрос: с какого месяца считать начало отопительного периода, ведь тепло могут дать и в конце сентября, например, и в начале октября?

Поэтому в 2024 году было принято постановление, согласно которому период начисления платы за отопление для домов, не имеющих счетчиков, зафиксирован: с сентября по апрель, вне зависимости от того, когда начнется и завершится фактический отопительный период.

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