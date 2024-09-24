В Уфе появится новый автобусный маршрут

С завтрашнего дня, 25 сентября, автобусы №168 будут следовать через остановки:

– «ЖК «Михайловка Green»;

– «Суровка»;

– «СНТ "Озерки"»;

– «Молодежная» (Алексеевка);

– «Центральная» (Алексеевка);

– «Алексеевка»;

– «Тепличный комплекс "Алексеевский"»;

– «Кооперативная» (Алексеевка);

– «У Большого» (Алексеевка);

– «Переулок Мира» (Алексеевка);

– «У Татьяны» (Алексеевка);

– «Переулок Мира» (Алексеевка);

– «Молодежная» (Алексеевка);

– «Михайловский поворот» (Алексеевка);

– «Шиномонтаж» (Алексеевка)

– «ЖК "Сосны"»;

– «Поселок 8 Марта»;

– «Аграрная»;

– «Поворот на ЖК "8 марта"»;

– «Мкр. Сафроновский»;

– «Базисный проезд»;

– «Речная»;

– «Автовокзал "Южный"»;

– «Города Галле».

Маршруты будут выполняться ежедневно с 6.30 до 20.20 от ЖК «Михайловка Green» и с 7.25 до 21.15 от ул. имени Города Галле. Расписание стоит уточнять на сайте ГУП «Башавтотранс».