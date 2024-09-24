В Уфе появится новый автобусный маршрут

ГУП «Башавтотранс» в скором времени начнет работу по маршруту №168 («ЖК "Михайловка Green" – ул. имени Города Галле).
С завтрашнего дня, 25 сентября, автобусы №168 будут следовать через остановки:
– «ЖК «Михайловка Green»;
– «Суровка»;
– «СНТ "Озерки"»;
– «Молодежная» (Алексеевка);
– «Центральная» (Алексеевка);
– «Алексеевка»;
– «Тепличный комплекс "Алексеевский"»;
– «Кооперативная» (Алексеевка);
– «У Большого» (Алексеевка);
– «Переулок Мира» (Алексеевка);
– «У Татьяны» (Алексеевка);
– «Переулок Мира» (Алексеевка);
– «Молодежная» (Алексеевка);
– «Михайловский поворот» (Алексеевка);
– «Шиномонтаж» (Алексеевка)
– «ЖК "Сосны"»;
– «Поселок 8 Марта»;
– «Аграрная»;
– «Поворот на ЖК "8 марта"»;
– «Мкр. Сафроновский»;
– «Базисный проезд»;
– «Речная»;
– «Автовокзал "Южный"»;
– «Города Галле».
Маршруты будут выполняться ежедневно с 6.30 до 20.20 от ЖК «Михайловка Green» и с 7.25 до 21.15 от ул. имени Города Галле. Расписание стоит уточнять на сайте ГУП «Башавтотранс».
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