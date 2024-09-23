Вышел документальный фильм «Уфа: 450 лет в сердце Евразии»

Администрация Уфы и телеканал «Россия – Культура» подготовили еще один подарок городу: 60-минутный фильм, посвященный его 450-летнему юбилею.
Лента «расскажет о самых ярких явлениях, событиях и персоналиях современного искусства и культуры столицы республики Башкортостан.
Главная задача – познакомить широкую зрительскую аудиторию со всеми значимыми историческими и современными героями и событиями в нескольких основных направлениях культуры Уфы: музеи, кино, оперная музыка, хореография, фестивали современного искусства, креативное городское пространство, традиционная и современная музыка и многое другое».
Автор сценария, ведущий и режиссер-постановщик: Павел Селин. Автор и генеральный продюсер: Айрат Мусин.
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Фото на обложке: администрация Уфы
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