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Вышел документальный фильм «Уфа: 450 лет в сердце Евразии»

Администрация Уфы и телеканал «Россия – Культура» подготовили еще один подарок городу: 60-минутный фильм, посвященный его 450-летнему юбилею.

Лента «расскажет о самых ярких явлениях, событиях и персоналиях современного искусства и культуры столицы республики Башкортостан.

Главная задача – познакомить широкую зрительскую аудиторию со всеми значимыми историческими и современными героями и событиями в нескольких основных направлениях культуры Уфы: музеи, кино, оперная музыка, хореография, фестивали современного искусства, креативное городское пространство, традиционная и современная музыка и многое другое».

Автор сценария, ведущий и режиссер-постановщик: Павел Селин. Автор и генеральный продюсер: Айрат Мусин.

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Фото на обложке: администрация Уфы

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