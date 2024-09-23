Радий Хабиров опроверг слухи о массовой замене глав муниципалитетов в Башкортостане

«Мы все знаем, что у нас в период с шестого по восьмое сентября прошли выборы представительных органов муниципальных районов и городских округов, за исключением Уфы.

Полномочия главы муниципалитета завершаются с истечением срока работы этого представительного органа, и сейчас у нас более чем в 50 муниципалитетах главы складывают полномочия.

Почему я это так предметно объясняю: в СМИ начала появляться информация, что тот или иной глава покинул должность. На самом деле никто должностей не покидает.

Да, я могу сказать, и жители узнают об этом потом, что мы проводим определенную кадровую работу. Какая-то небольшая часть глав муниципалитетов в силу разных причин уходит, но подавляющее большинство глав по истечении полномочий подает заявки на конкурс и в это время их полномочия будут исполнять действующие заместители.

Не скажу, что мы этому рады, но мы договорились, что де-факто не позволим образоваться вакууму власти, главы продолжат свою работу, конкурсная комиссия в это время примет соответствующее решение, представит кандидатуру на утверждение представительному органу и все станет на свои места», – сказал Радий Хабиров.