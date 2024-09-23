В Уфе отключат воду в сотнях жилых домов

24 сентября

Октябрьский район, холодная и горячая вода, с 10.30 до 21.30:

Новосибирская – 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 21.

Верхняя Делегатская – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23/2, 24, 25, 26.

Нижняя Делегетская – 2, 4, 6, 8, 10, 10а, 14, 16, 18, 20, 22.

Большая Гражданская – 22, 35, 35а.

Малая Гражданская – 35а.

Советский район, холодная и горячая вода, с 10.30 до 21.30:

Рихарда Зорге – 9/3, 9/6.

Степана Халтурина – 28.

25 сентября

Орджоникидзевский район, холодная и горячая вода, с 11.30 до 24.00:

Шота Руставелли – 18, 18/1, 20, 22/2.

Российская – 11, 11/2, 13, 15, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 19.

Даута Юлтыя – 4, 4/1, 8.

26 сентября

Калининский район, холодная вода, с 11.00 26 сентября до 10.00 27 сентября:

Сквозная – 1, 1/1, 1/2, 1/4, 1/5, 2, 2/1, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 4, 5, 5/1, 5/2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 33а, 34, 38, 39, 41, 43, 45, 46, 46а, 47, 49, 50, 51, 55, 57, 59, 59/1, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 89, 91.

Изыскательская – 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 91/1, 93, 95, 96, 97, 97а, 98, 99, 100, 102, 104.

Почтовая – 134, 134а.

Шакшинская – 5, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 87, 87/1, 87/2, 88, 89, 92, 94, 96, 98, 100.

Прямая – 22, 24, 25, 26, 28, 29б, 29в, 30, 31, 31/1, 33,36, 36/1, 36/2, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 56, 60, 62, 69, 71, 73, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 86, 88, 90а, 92.

Геодезическая – 40,16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 25/1, 25/2, 25/3, 25а, 26, 27, 27/1, 28, 28/2, 28/3, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39/1, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53/1, 54, 55, 56, 56/1, 56/2, 56/3, 59, 60, 61, 63, 64, 67, 68, 72.

Балочная – 20а, 20б, 24, 28, 30.

Дорогино: Центральная – 1, 1а, 2а, 3, 4, 9, 9а, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 23а, 23б, 26, 28, 32, 32а, 32б.

Дорогино: Инициативная – 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 36.

Дорогино: Садовая – 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19а, 21а, 27, 29, 31, 35.

Дорогино: Шоссейная – 1, 1а, 1б, 3, 3а, 7, 9.

Дорогино: Новая – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 10.

Дорогино: Солнечная – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27.

Дорогино: Дружбы – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10.

Дорогино: Зеленая – 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10а, 11, 18, 20.

Дорогино: Озерная – 1а, 2, 4, 5, 5б, 6,3 7, 8, 8а, 9а, 10, 11а, 12.

Кириллово: Центральная – 1, 1/2, 1/3, 1а, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 7/1, 7а, 7б, 8/1, 13, 14, 16, 16б, 19, 20, 20/1, 21, 22а, 23, 28, 28а, 30, 30а, 33, 33/1, 33/2, 34, 36, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 64, 64/1, 65, 66, 66/1, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 76, 77/1, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 94а, 95, 96, 96/1, 97, 98, 100, 102, 102/1, 107, 111, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 125а, 127, 129, 131, 137.

Кириллово: Озерная – 3, 5, 9, 9/1.

Кириллово: Новая – 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 16.

Кириллово: Зеленая – 1, 1а, 2, 3, 4, 4а, 5а, 7б, 7в, 9б, 13, 13/1, 14, 14а, 14/2, 15, 17, 27, 59, 59а, 61, 61а, 63, 70, 70/1.

Кириллово: Луговая – 1, 1/1, 1в, 1г, 2, 3, 4, 5, 6, 6/1, 7, 8, 64, 67.

Кириллово: Новоселов – 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 5/3, 7, 8, 9, 11.

Кириллово: Лесная – 8, 10, 12, 14, 16, 26, 28, 30, 32, 40, 42, 44, 46, 48.

Новое Дорогино: Парковая – от дома №2 до дома №94.

Новое Дорогино: Надежды – 1-112.

Новое Дорогино: Янтарная – 1-112.

Новое Дорогино: Дубравная – 1-111.

Новое Дорогино: Пикунова – 1-109.

Новое Дорогино: Счастья – 1-85.

Новое Дорогино: Звездная – 1-88.

Новое Дорогино: Лазурная – 1-89.

Новое Дорогино: Восточная – 1-65.

Новое Дорогино: Радужная – 1-44.

Новое Дорогино: Малая – 1-41.

Новое Дорогино: Лесопарковая – 1-11.