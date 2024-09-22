Бабье лето продолжается: погода в Уфе 23-27 сентября

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе на этой неделе будет много солнца и совсем не будет дождей, а к выходным даже потеплеет.

Понедельник, 23 сентября: до +12°, малооблачно, без осадков, в ночь на вторник – +2°, без осадков.

Вторник, 24 сентября: до +12°, малооблачно, без осадков, в ночь на среду – +1°, без осадков.

Среда, 25 сентября: до +13°, малооблачно, без осадков, в ночь на четверг – +1°, без осадков.

Четверг, 26 сентября: до +16°, малооблачно, без осадков, в ночь на пятницу – +3°, без осадков.

Пятница, 27 сентября: до +18°, малооблачно, без осадков,, в ночь на субботу – +4°, без осадков.