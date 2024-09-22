18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Бабье лето продолжается: погода в Уфе 23-27 сентября

Пара последних деньков несколько попортила настроение уфимцам, напомнив о скором приближении зимы, но солнце покинуло нас совсем не надолго. Рассказываем о том, какой будет погода в ближайшую рабочую неделю.

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе на этой неделе будет много солнца и совсем не будет дождей, а к выходным даже потеплеет.

Понедельник, 23 сентября: до +12°, малооблачно, без осадков, в ночь на вторник – +2°, без осадков.

Вторник, 24 сентября: до +12°, малооблачно, без осадков, в ночь на среду – +1°, без осадков.

Среда, 25 сентября: до +13°, малооблачно, без осадков, в ночь на четверг – +1°, без осадков.

Четверг, 26 сентября: до +16°, малооблачно, без осадков, в ночь на пятницу – +3°, без осадков.

Пятница, 27 сентября: до +18°, малооблачно, без осадков,, в ночь на субботу – +4°, без осадков.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: