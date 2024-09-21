В Уфе из-за мероприятия перекроют центральные улицы

Завтра, 22 сентября в городе состоится международный марафон.

В период с 6.00 до 22.00 улицы будут перекрывать по маршруту забега:

Заки Валиди, Гафури, Пушкина, Карла Маркса, Ленина, Революционную, Мустая Карима, Коммунистическую, Достоевского, Крупской, Кирова, Театральную и Тукаева.

Кроме того, на весь день останется закрытым участок улицы Заки Валиди от Карла Маркса до Советской.

Общественный транспорт направят в объезд перекрытых участков – так, как показано на схеме выше. Движение трамваев №5 и №16 приостановят.