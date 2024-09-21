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В Уфе завершилось благоустройство площади перед фонтаном «Мальчик с кураем»

Площадь перед фонтаном «Мальчик с кураем» и бульвар Саид-Галиева вошли в перечень юбилейных объектов в подготовке к празднованию 450-летия основания города Уфы.

Сегодня, 21 сентября, глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев в соцсетях сообщил о том, что работы по благоустройству территории завершены, и приложил эти фото.

«Завершили благоустройство площади перед фонтаном "Мальчик с кураем" и бульвара Саид-Галиева. Полностью обновили фонтан – теперь он современный, с подсветкой.

В целом, получилась хорошая зона семейного отдыха – с игровыми и детскими площадками. Всем рекомендую!» – написал мэр.

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