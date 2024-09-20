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В Башкортостане стало больше предпринимателей

Исполняющая обязанности министра предпринимательства и туризма Зухра Гордиенко рассказала о динамике развития малого и среднего предпринимательства в регионе.

По состоянию на 10 сентября 2024 года в Башкортостане количество субъектов МСП выросло на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сохранение этой положительной динамики обеспечивается мерами господдержки.

Всего на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 136,7 тыс. субъектов МСП, которые обеспечивают работу более четверти занятого населения.

Также наблюдается рост числа самозанятых: уже более 237 тыс. жителей выбрали официальную регистрацию и специальный налоговый режим, что на 27,8% превышает данные за прошлый год.

Количество микропредприятий в регионе увеличилось на 5% и преодолело отметку в 132,1 тыс. – 96,6% от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

Оборот малых и средних компаний в первом квартале 2024 года составил более 203 млрд рублей, что на 21,1% больше, чем в первом квартале прошлого года.

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