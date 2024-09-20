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В Уфе на 5 остановках установят теплые павильоны

Недавно на автобусной остановке «Банк Уралсиб» приступили к монтажу очередного теплого павильона. Всего на этот года запланировано строительство пяти новых пунктов с обогревом.

Фото: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы

Их размещают на остановках с высоким пассажиропотоком: в августе такой же павильон установили на остановке «Улица Новомостовая». Остальные планируют обустроить на остановочных пунктах «БГМУ», «Улица Пушкина» и «Улица Правды» – работы завершатся до начала декабря.

Об этом сегодня, 20 сентября, сообщили в администрации города.

Пункты оснащены автоматической раздвижной дверью, пандусом, системой вентиляции, кондиционирования и обеззараживания воздуха, LED-освещением, USB-портами, информационным табло и тревожной кнопкой.

«По мнению специалистов, теплая автобусная остановка предоставляет защиту от погодных условий, а также позволяет пассажирам сохранить тепло и комфорт в ожидании автобуса, особенно в холодное время года», – говорится в сообщении мэрии.

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