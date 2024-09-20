В Башкортостане доноров крови приравняют к волонтерам

Документам предлагается позволить донорам воспользоваться теми же мерами поддержки, что и волонтеры.

Об этом в соцсетях рассказал руководитель администрации главы Башкортостана Максим Забелин.

Речь идет о возмещении ряда расходов, поощрении, финансовой, организационной, информационной, методической и другой поддержке добровольцев. Студенты, как и работающие доноры, смогут получать выходной в день сдачи крови.

«В Башкортостане очень мощное донорское движение. Сегодня мы насчитываем более 32 тысяч доноров крови и ее компонентов. В этом большая заслуга как нашей Службы крови, так и неравнодушных жителей. Республиканской станцией переливания крови в год заготавливается свыше 40 тысяч литров цельной донорской крови. Каждая ее доза проходит строжайший контроль», – написал Забелин.

Также с марта 2019 года в регионе работает регистр доноров костного мозга, на сегодняшний день там зарегистрированы более 13 тысяч человек.