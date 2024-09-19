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В Центробанке ускорение инфляции в Башкортостане объяснили холодным летом

Годовая инфляция в Башкортостане в августе составила 8,83% против 8,76% месяцем ранее. Этот показатель по-прежнему ниже средней инфляции по России, которая составила 9,05% в годовом выражении.

«Ускорение произошло в основном из-за более низкого, чем обычно в это время года, предложения овощей на региональном рынке, а также роста затрат производителей и поставщиков продовольствия», – говорится в комментарии регулятора.

Центробанк отмечает, что сезонное удешевление овощей было не таким заметным, как в прошлом году: из-за холодного и дождливого лета урожайность снизилась, поэтому местных овощей на рынке было меньше, чем обычно в августе.

Рост цен на непродовольственные товары при этом замедлился. Например, год назад из-за ослабления рубля и повышения спроса активно росла стоимость иномарок. В этом августе спрос стабилизировался и существенного роста цен не наблюдалось.

Инфляция в сфере услуг немного ускорилась. Это связано в основном с возросшим спросом на заграничные турпоездки.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция в целом по стране снизится до 4-4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

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