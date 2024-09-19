В Башкортостане продолжается падение цен на овощи

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали бананы (3,9%).

Умеренно поднялись цены на сыры (1,8%), детские фруктовые консервы (1,33%) и хлеб (0,74%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели овощи: капуста (8,15%), свекла (6,74%), картофель (4,89%), лук (4,14%), морковь (3,93%), помидоры (1,69%).

Также подешевели яблоки (4,19%), яйца (1,57%) и молоко (1,43%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.