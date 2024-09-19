Госдума поддержала законопроект Башкортостана об усилении защиты от мошенников

Речь идет об оформлении договоров дарения: парламент предлагает ввести обязательное нотариальное удостоверение при дарении квартиры, за исключением тех случаев, когда даритель и одаряемый состоят друг с другом в близком родстве.

Существующий порядок удобен для жителей, так как не надо тратиться на нотариуса, но в то же время, как отмечают в Госсобрании, широко используется преступниками для обмана доверчивых людей – чаще всего одиноких или с зависимостями.

Сегодня, 19 сентября, пресс-служба Госсобрания сообщила о том, что депутаты Госдумы единогласно приняли законопроект в первом чтении.

В течение месяца принимаются поправки. Затем документ будет подготовлен к рассмотрению во втором чтении.