Уфимец пойдет под суд за то, что обманул «Уфаводоканал» на 19 млн рублей

Следствие считает, что в 2019-2020 годах обвиняемый, вступив в преступный сговор с неустановленными лицами, сфальсифицировал договор между ООО «Тандем» и МУП «Уфаводоканал» на выполнение работ по вывозу и утилизации осадков сточных вод очистных сооружений предприятия по завышенным ценам.

После этого он попытался через Арбитражный суд обязать МУП «Уфаводоканал» выполнить условия договора и оплатить услуги.

Далее он организовал вывоз с территории цеха предприятия части иловых осадков и представил в МУП «Уфаводоканал» акты о выполненных работах по их утилизации на общую сумму, значительно превышающую среднерыночную стоимость, получив таким образом более 19 млн рублей.

На основании сфальсифицированного договора в судебном порядке обвиняемый незаконно получил право требования с МУП «Уфаводоканал» более 140 млн рублей и попытался стребовать их, однако подлог выявило руководство организации.

Сейчас имущество мужчины арестовано, в ближайшее время дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу.