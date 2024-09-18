В Башкортостане утвердили штрафы за курение вейпов и кальянов в общественных местах

Депутаты Госсобрания Башкортостана внесли изменения в КоАП, обусловленные растущей популярностью различного рода электронных сигарет, вейпов и прочих нагревательных устройств.
Об этом сегодня, 18 сентября, сообщила пресс-служба регионального парламента.
Поправками вводится ответственность за курение кальяна и любой никотинсодержащей продукции в общественных местах.
За курение табака предусмотрен штраф для граждан в размере 500 рублей и 1000 рублей – за повторное нарушение.
К общественным местам относятся: школы, больницы, санатории, поезда, самолеты, территории парков и скверов, остановки общественного транспорта, подземные и надземные пешеходные переходы, места проведения публичных мероприятий и так далее.
Закон вступит в силу по истечении десяти дней после его того, как документ подпишет Радий Хабиров и официально опубликуют.
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