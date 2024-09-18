В Башкортостане утвердили штрафы за курение вейпов и кальянов в общественных местах

Об этом сегодня, 18 сентября, сообщила пресс-служба регионального парламента.

Поправками вводится ответственность за курение кальяна и любой никотинсодержащей продукции в общественных местах.

За курение табака предусмотрен штраф для граждан в размере 500 рублей и 1000 рублей – за повторное нарушение.

К общественным местам относятся: школы, больницы, санатории, поезда, самолеты, территории парков и скверов, остановки общественного транспорта, подземные и надземные пешеходные переходы, места проведения публичных мероприятий и так далее.

Закон вступит в силу по истечении десяти дней после его того, как документ подпишет Радий Хабиров и официально опубликуют.