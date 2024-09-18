В Башкортостане до конца года благоустроят еще 125 дворов

Об этом сегодня, 18 сентября, в соцсетях сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров.

«Программу "Башкирские дворики" мы поддерживаем несмотря ни на какие трудности.

За пять лет, с 2019 года, привели в порядок 1326 придомовых территорий. Установили детские и спортивные площадки с резиновым покрытием, организовали дополнительные парковки, заасфальтировали подъездные дороги.

Жители утверждают каждый проект "башкирского дворика", вносят свои коррективы. Это по-прежнему одна из самых востребованных программ в республике. В следующем году планируем включить в нее еще 120 дворов», – написал он.