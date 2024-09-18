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В Башкортостане до конца года благоустроят еще 125 дворов

В республике в самом разгаре программа обновления дворовых территорий. С начала года сдали 18 обновленных дворов, но до конца сентября планируют сдать еще 125.

Фото опубликовал Радий Хабиров

Фото опубликовал Радий Хабиров

Об этом сегодня, 18 сентября, в соцсетях сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров.

«Программу "Башкирские дворики" мы поддерживаем несмотря ни на какие трудности.

За пять лет, с 2019 года, привели в порядок 1326 придомовых территорий. Установили детские и спортивные площадки с резиновым покрытием, организовали дополнительные парковки, заасфальтировали подъездные дороги.

Жители утверждают каждый проект "башкирского дворика", вносят свои коррективы. Это по-прежнему одна из самых востребованных программ в республике. В следующем году планируем включить в нее еще 120 дворов», – написал он.

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