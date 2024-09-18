В Уфе на месяц полностью перекроют Шакшинский мост

С 20 октября по 21 ноября 2024 закроют проезжую часть Шакшинского моста в обоих направлениях.

Ограничения необходимы для качественной сварки двух частей уже собранного сооружения. В этот период нужно будет полностью исключить динамические нагрузки.

Это второй длительный плановый перерыв в работе моста, первый завершился в конце июля. Всего обещали три таких перекрытия за время реконструкции.

Основной маршрут объезда для автомобилистов будет проходить через Восточный выезд. Также есть возможность воспользоваться электричкой. Сейчас прорабатываются дополнительные меры для обеспечения удобства жителей.

Кроме того, до 18 сентября включительно продлено перекрытие улицы Бессонова на участке от Комсомольской, 8 до Бессонова, 18.