Башкортостан потратит 52 млрд рублей на формирование современной городской среды

Об этом в соцсетях сообщил премьер-министр правительства региона Андрей Назаров, перечислив прогнозы по реализации проекта:

– улучшение качества городской среды с 13% до 49%;

– снижение износа коммунальной инфраструктуры до 52,2%;

– увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой, на 3,7% ежегодно;

– прирост населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг, на 273 095 человек ежегодно.

На эти цели регион планирует потратить порядка 52 млрд рублей. По словам Андрея Назарова, все предпосылки для достижения прогнозных показателей есть.

В частности, до конца 2024 года введут 17 объектов региональной программы по модернизации коммунальной инфраструктуры, благоустроят 123 общественных территории и 143 «Башкирских дворика». Отремонтируют 739 многоквартирных домов на общую сумму более 5,4 млрд рублей, завершат строительство шести объектов водоснабжения. Продолжится работа на пяти объектах объектов на территории «Забелья».