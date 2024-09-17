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Инфляция в Башкортостане в августе ускорилась до 8,83%

Банк России сообщает об ускорении годовой инфляции в республике Башкортостан по итогам августа 2024 года.

Годовая инфляция в Башкортостане в августе составила 8,83%. В июле она была на уровне 8,76%, в июне – 8,01%, в мае – 7,92%, в апреле – 7,69%, в марте – 7,28%, феврале – 7,62%, в январе – 7,05%.

Этот показатель по-прежнему ниже средней инфляции по России, которая по итогам июля составила 9,04% в годовом выражении.

Официального комментария от регулятора пока нет. Июльское ускорение связывали с повышением тарифов на коммунальные услуги, сокращением предложения некоторых продуктов питания, ростом издержек производителей продовольственных товаров и поставщиков отдельных услуг.

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