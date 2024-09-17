В Уфе из-за мероприятий и ремонта перекроют несколько улиц

До 12.00 18 сентября перекрыли улицу Коммунистическую на участке от Карла Маркса до Аксакова;

до 9.00 20 сентября – Пушкина (от Цюрупы до Новомостовой);

также с 9.00 18 сентября до 9.00 22 сентября будет закрыт участок Новомостовой от Пушкина до Заки Валиди.

Ограничения связаны с укладкой асфальта на этих участках.

В пятницу, 20 сентября, в Уфе, как мы писали ранее, пройдет мероприятие «Велоночь». В это же время там пройдет женский забег «Тысяча и одна ночь».

В связи с этим с 21.00 19 сентября до 23.59 20 сентября закроют площадь Машиностроителей. 20 сентября с 20.00 до 23.59 улицы будут перекрываться по маршруту велозаезда:

– Машиностроителей (от Интернациональной до Кольцевой);

– Кольцевая (от Борисоглебской до Ульяновых);

– Ульяновых (от Кольцевой до Первомайской);

– Первомайская (от Ульяновых до Машиностроителей).

Могут быть заблокированы выезды из прилегающих дворов. Изменится движение общественного транспорта – так, как показано на схеме выше.

Кроме того, с 7.00 20 сентября до 15.00 22 сентября будет ограничено движение автотранспорта по проезду-дублеру улицы Маршала Жукова на участке, проходящем вдоль парка «Кашкадан».

Это связано с проведением семейного фестиваля «Молочная страна», который состоится 21 и 22 сентября.