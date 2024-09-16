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«Значит, меняйте руководителя, вот и все»: Радий Хабиров раскритиковал чиновников за плохую уборку мусора в Уфе

Сегодня, 16 сентября, на совещании в правительстве региона Радий Хабиров поднял тему жалоб на плохую уборку мусора в Уфе.

«Мне уже вторую неделю ЦУР докладывает, что много жалоб по уборке мусора. Коллеги, ну не должно быть этого – давите на региональных операторов, и все.

Я понимаю, что у вас самый большой район, но так долго продолжаться не будет», – сказал Радий Хабиров, обращаясь к главе Октябрьского района Сергею Плотникову.

Андрей Назаров на это заметил, что основная проблема – с МУП «Спецавтохозяйство по уборке города», где сменился уже третий руководитель.

«Значит, меняйте руководителя, вот и все. Четвертого ставьте», – ответил глава региона.

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